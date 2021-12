Milan, le immagini del successo nella coppa intercontinentale del 1989

Guardando ad anniversari e ricorrenze in casa Milan, si può segnalare un importante vittoria rossonera. Esattamente 31 anni fa, infatti, i rossoneri ottenevano un incredibile successo nella coppa intercontinentale sull'Atletico Nacional di Medellin grazie ad una splendida punizione di Evani. Queste le immagini della gara.

#OnThisDay in 1989

A last-gasp Evani free kick gave us our second Intercontinental Cup



Una punizione di Evani all'ultimo respiro per battere l'Atlético Nacional di Medellín #SempreMilan pic.twitter.com/xyhI1f8a1R