Milan, le immagini dell'allenamento odierno: presente Daniel Maldini

Attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social, il Milan ha mostrato le immagini dell'allenamento odierno verso il match di sabato sera contro il Verona: tra i vari rossoneri è presente anche Daniel Maldini, tornato malconcio dal ritiro con la Nazionale U20. Visibili anche Davide Calabria e Rade Krunic: i due rossoneri hanno sostenuto un lavoro personalizzato sul campo con il pallone.

