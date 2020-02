Milan, le presenze dei giocatori nel derby: zero apparizioni per Bennacer e Kjaer

In avvicinamento all'atteso derby di questa sera, è giusto guardare all'esperienza e alle presenze dei giocatori nella stracittadina milanese. Guardando ai rossoneri, si può vedere come Romagnoli e Ibrahimovic siano i giocatori con più presenze nella partita con il capitano rossonero che conta 9 apparizioni e il campione svedese una in meno. Tra i titolari che con contano alcuna apparizione, in particolare, figurano i nomi di Kjaer, neo arrivato a gennaio e Bennacer, in panchina all'andata. Questo l'elenco completo:

Donnarumma, 8 presenze

Conti, 2 presenze

Romagnoli, 9 presenze

Kjaer, 0 presenze

Hernandez, 1 presenza

Castillejo, 1 presenza

Kessiè, 5 presenze

Bennacer, 0 presenze

Rebic, 1 presenza

Calhanoglu, 4 presenze

Ibrahimovic, 8 presenze