Milan, Leao è il giocatore della Serie A aver servito più assist in tutte le competizioni dall'inizio del 2022

In occasione del gol di Alexis Saelemakers contro il Salisburgo, Rafael Leao ha fornito il suo terzo assist stagionale dopo i due in campionato ad Olivier Giroud contro Bologna e Inter. Come riporta Opta su Twitter, l'attaccante portoghese è il giocatore della Serie A ad aver servito più assist in tutte le competizioni dall'inizio del 2022 (11).



11 - Rafael #Leão is the #SerieA player to have delivered the most assists in all competitions since the start of 2022 (11). Light.#SalisburgoMilan