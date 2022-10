Milan, Leao è uno dei quattro giocatori con almeno quattro reti segnate e quattri assist serviti nei cinque maggiori campionati europei

MilanNews.it

Come riporta Opta, Rafael Leao, che contro l'Empoli ha segnato un gol e fornito il passaggio decisivo per la rete di Rebic, è uno dei soli quattro giocatori con almeno quattro reti segnate e quattri assist serviti nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a Lionel Messi, Neymar e Dango Ouattara.