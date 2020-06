Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Rafael Leao è uno dei simboli della tormentata stagione rossonera: arrivato in rossonero la scorsa estate per 40 milioni di euro, il giovane ataccante portoghese ha però deluso le aspettative, proprio come ha fatto al Milan che ad inizio anno pensava di poter lottare per un posto in Champions League.