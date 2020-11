Milan-Lille, tra gli ex della partita ci sono Kjaer, Djalo e Leao

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Lille è giusto guardare anche agli ex della partita. Tra i giocatori con il doppio passaggio tra le due squadre avversarie si segnalano solo Kjaer e Leao: il danese ha giocato 66 partite tra il 2013 e il 2015 mentre Leao ha giocato nel club francese nella stagione 2018/19, mettendo a segno 8 gol in 24 gare di Ligue 1. Poi breve esperienza in rossonero per Tiago Djalo, soprattutto con la formazione Primavera.