Milan, l’incredibile effetto Ibra sul mese di gennaio

Un mese di risultati utili consecutivi. Il Milan a gennaio non ha mai perso in 6 partite, conquistando 5 vittorie e un pareggio da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic. Un caso? Non proprio, perché la squadra con il campione svedese è più sicura, ha acquisito un altro atteggiamento e riesce ad essere maggiormente pragmatica. Ma tralasciando lo 0-0 contro la Samp in cui lo svedese era arrivato solo da poche ore a Milanello, con Cagliari, Udinese e Brescia i rossoneri hanno vinto anche soffrendo, ma alla fine ottenendo un risultato che in passato non avrebbero condotto in porto. Oltre al campionato ci sono i due successi in Coppa Italia contro Spal e Toro che hanno mandato il Milan in semifinale contro la Juventus.

Due reti all’attivo per Ibra che domani guiderà ancora una volta l’attacco insieme a Leao contro il Verona. Con l’addio di Piatek non c’è molta concorrenza, e Pioli si affiderà solo a Zlatan per provare la rincorsa europea. A centrocampo senza Bennacer, squalificato, dovrebbe giocare Krunic con Kessie al centro, mentre Castillejo e Calhanoglu sugli esterni. In difesa spazio a Conti, Romagnoli e Hernandez, mentre c’è il solito ballottaggio tra Musacchio e Kjaer. Il Milan davanti a quasi 60 mila spettatori spera di continuare la striscia positiva in campionato e portare a 4 i successi di fila. Sarebbe una grande iniezione di fiducia in vista del derby contro l’Inter.