Milan-Liverpool, i giocatori che hanno giocato entrambe le finali

Il 23 maggio, nella storia rossonera, riporta alla memoria tante trionfali vittorie tra cui la "vendetta" sul Liverpool nella finale di Atene. I rossoneri nel 2007, in particolare, con la doppietta di Inzaghi riuscirono a smantellare in parte il triste ricordo della sconfitta di Istanbul. In particolare, in questo doppio confronto a distanza di due anni, furono ben 13 i calciatori che disputarono entrambe le partite (si contano i titolari e non le composizioni delle rose). Tra i rossoneri, in questo senso, figuravano Dida, Nesta, Maldini, Kakà, Gattuso, Pirlo e Seedorf. Nel Liverpool, invece, oltre a Gerrard vi erano Riise, Xabi Alonso, Kewell, Finnan e Carragher. Ai protagonisti in campo, chiaramente si aggiungono i protagonisti in panchina con Ancelotti e Benitez a dirigere le squadre sia a Istanbul che ad Atene.