Milan, lunedì il sorteggio di Europa League: potenziali avversarie da 30 Paesi differenti

Lunedì 31 agosto alle ore 13 si conoscerà il primo avversario della stagione 2020/21 del Milan. A Nyon sarà tempo di sorteggi per il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi di Europa League. La squadra di Stefano Pioli sarà testa di serie, 30 i possibili paesi in cui i rossoneri potrebbero andare a giocare. Lista provvisoria, con due partite ancora da disputarsi. Ricordiamo che il turno si disputerà in gara secca, a porte chiuse.

ALBANIA: Kukesi, Laçi, Teuta

AZERBAIGIAN: Neftci

BOSNIA ERZEGOVINA: Zeljeznicar, Borac Banja Luka

BULGARIA: CSKA Sofia, Lokomotiv Plovdiv

CROAZIA: Osijek

ESTONIA: Nomme Kalju

FAR OER: B36

GALLES: Bala Town

GEORGIA: Locomotive Tbilisi

GIBILTERRA: Lincoln Red Imps

GRECIA: Aris, OFI

IRLANDA: Shamrock Rovers

IRLANDA DEL NORD: Coleraine

ISRAELE: Maccabi Haifa

KAZAKISTAN: Kaisar

LETTONIA: Ventspils

LITUANIA: Riteriai

LUSSEMBURGO: Progrès

MACEDONIA DEL NORD: Renova

MALTA: Hibernians

MOLDAVIA: Sfantul Gheorghe

NORVEGIA: Viking, Bodo/Glimt

POLONIA: Piast Gliwice

ROMANIA: Botosani

SERBIA: Backa Topola

SLOVACCHIA: DAC Dunajska Streda

SLOVENIA: Olmpija, Mura

SVEZIA: Goteborg, Hammarby

SVIZZERA: Servette

UNGHERIA: Honvéd