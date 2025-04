Milan, Maignan è rientrato: ora riposo e martedì il via libera per allenarsi

vedi letture

Passata la paura, Mike Maignan è già tornato alla normalità. Il portiere del Milan, venerdì sera, è stato protagonista di un brutto scontro col compagno di squadra Jimenez nel match poi vinto dai rossoneri per 4-0. Il calciatore francese è stato poi trasportato per precauzione all'ospedale Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso e dopo una notte in osservazione, anche in questo caso a scopo puramente cautelativo, è stato dimesso nella mattinata di ieri facendo quindi ritorno a Milano.

Martedì il via libera

Il francese, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, adesso osserverà qualche giorno di riposo e nella giornata di martedì attenderà il via libera per tornare ad allenarsi a Milanello. L'obiettivo è mettere nel mirino la sfida contro l'Atalanta e poi il derby che si giocherà pochi giorni dopo. L'altra opzione è quella di usare più prudenza e magari attendere qualche attimo in più.

Le sue parole sui social

E proprio attraverso i suoi canali social, Maignan ha voluto tranquillizzaare scherzandoci su: "Il vantaggio di essere testardi è che hai la testa dura... - ha pubblicato su Instagram il portiere del Milan -. Tutto bene grazie a Dio. Grazie per il vostro supporto e per i vostri messaggi! Ho apprezzato".