Milan, manca il "budget delle cessioni": con quei soldi si potrebbe fare qualche altra operazione in entrata

Fino a questo momento il Milan ha chiuso tre colpi di mercato, vale a dire Morata, Pavlovic ed Emerson Royal (quest'ultimo verrà ufficializzato nelle prossime ore), ma è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca altri rinforzi, soprattutto in mezzo al campo dove un mediano difensivo serve come il pane. I rossoneri puntano poi a fare un altro colpo in attacco.

In questa parte finale di mercato, i dirigenti del Diavolo stanno lavorando anche su alcune cessioni. Per ora il Milan ha chiuso solo piccole uscite, manca quel "budget delle cessioni" con cui provare poi a fare qualche altra operazione in entrata.