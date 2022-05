Milan, Marko Lazetic e Lorenzo Colombo destinati al prestito

MilanNews.it

Tra le armi offensive Stefano Pioli potrebbe fare affidamento, l'anno prossimo, anche su due giovani come Marko Lazetic e Lorenzo Colombo. I due talenti rossoneri, però, sembrano destinati a partire in prestito nella prossima stagione, stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport. Lazetic, 18 anni, è arrivato al Milan dalla Stella Rossa nell'ultima sessione di gennaio: prima ha dovuto mettersi in pari a livello di condizione e poi è andato a farsi le ossa con la primavera. Per lui solo una comparsata nei minuti finali del funesto derby di ritorno di Coppa italia. Colombo, d'altro canto, questa stagione l'ha già passata in prestito, alla Spal. Per il classe 2002, annata da 6 gol e 1 assist in cadetteria. Entrambi potrebbero essere ceduti in prestito nella massima serie.