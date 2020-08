Milan, martedì le visite mediche di Plizzari con la Reggina

Come anticipato da MilanNews.it, Alessandro Plizzari, portiere del Milan in prestito al Livorno in questa stagione, si trasferirà a titolo temporaneo alla Reggina (Clicca QUI per leggere la nostra anticipazione). Secondo Alfredo Pedullà, il classe '00 martedì sarà in città per svolgere le visite mediche con il club di Reggio Calabria. La formula del trasferimento sarà prestito secco.