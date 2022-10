Milan-Monza 4-1, Brahim Diaz è l'MVP del match

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol con la Juventus, Brahim illumina di nuovo San Siro con una doppietta da assoluto protagonista. Il primo, una cavalcata molto simile a quella con i bianconeri, il secondo, un destro a incrociare sul secondo palo. Davanti al pubblico di casa, il 10 si è esaltato ancora spianando la strada al successo rossonero.

Con i due sigilli al Monza, ha raggiunto quota 11 gol totali in Serie A, eguagliando a quota 4 reti la sua miglior stagione realizzativa in Serie A, il 2020/21. E, dopo Suso e Javi Moreno, è il terzo calciatore spagnolo a segnare una doppietta con la nostra maglia.

Uscito al 53' per un fastidio muscolare, la speranza è che per lui non sia nulla di grave. Il classe 1999 sta attraversando un ottimo momento di forma e la conferma non è solo nei numeri, ma nella fiducia che trapela da ogni sua giocata.

Esemplificativo del discorso il pallone con cui mette davanti al portiere Rebić a inizio ripresa, un passaggio illuminante e da applausi. I tifosi rossonero lo hanno premiato come MVP di Milan-Monza con oltre l'86% delle preferenze, davanti a Divock Origi e Theo Hernández. ¡Adelante Brahim!