Milan-Monza, come previsto Pulisic non convocato per una botta alla caviglia

Come previsto Christian Pulisic non è stato convocato da Paulo Fonseca per il trofeo Silvio Berlusconi di questa sera contro il Monza. Lo statunitense è out per una botta alla caviglia ma la sua presenza in Milan-Torino non dovrebbe essere in dubbio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Raveyre, Torriani, Bennacer, Jovic, Reijnders, Okafor, Zeroli, Theo, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Liberali, Pavlovic, Pogeba, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Marić. A disp.: Mazza, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Caldirola; D'Alessandro, Gagliardini, Machín, Pessina, Valoti; Diaw, Marras, Mota Carvalho, Petagna. All.: Nesta.