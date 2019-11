Milan-Napoli 1-1: un pari che (forse) serve a poco

Milan e Napoli non si fanno male. A San Siro finisce 1-1. Dopo il vantaggio di Lozano nel primo tempo, i rossoneri trovano il pareggio con Bonaventura. Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto, ma cala il numero delle occasioni (anche potenziali). Piatek ha la palla buona per portare in vantaggio i rossoneri, ma la spreca malamente prima di uscire tra i fischi. Finisce così, un pareggio che smuove la classifica ma che (forse) serve a poco. Una buona prestazione, ma ancora una volta è mancato il guizzo decisivo.