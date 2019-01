Milan-Napoli, prosegue la vendita dei biglietti: aperto anche il terzo anello rosso

Sale la febbre per il big match di sabato 26 gennaio: a San Siro si prepara il pubblico delle grandi occasioni. Per questo il Club ha deciso di aprire anche la vendita del Terzo Anello Rosso!

VENDITA SENZA LIMITAZIONI

A seguito delle recenti Delibere delle Autorità, sono state tolte tutte le restrizioni di tipo territoriale, dunque chiunque può acquistare in ogni ordine di posto ed accedere allo stadio senza limitazioni, né obbligo di Tessera del Tifoso.

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 18.30. Vista la grande affluenza di pubblico prevista e la rigorosità dei controlli in fase di accesso, si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno 90 minuti prima del calcio d'inizio, per vivere appieno l'emozionante clima prepartita e accedere agevolmente allo stadio. Si consiglia l'uso dei mezzi pubblici per raggiungere lo Stadio, poiché il concomitante sciopero della Polizia Locale di Milano, potrebbe generare significativi rallentamenti nella viabilità locale.

BIGLIETTI

Gli ultimi biglietti sono disponibili online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte a partire dalle 15.30 di sabato 26/01).

SETTORE OSPITI NAPOLI

Il settore destinato ai tifosi del Napoli è il Terzo Anello Verde, costo di 40€ oltre commissioni di prevendita.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Si ricorda che per i 4 big match contro Juventus, Inter, Roma e Napoli NON sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under7. Pertanto tutti gli spettatori dovranno aver acquistato anticipatamente un titolo d’accesso.

Vi aspettiamo a San Siro!