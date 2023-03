MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Milan, al pari di Bologna, Sampdoria e Salernitana, ha subito tre gol su calcio di rigore nel 2023 in Serie A (prima contro Lazio e Sassuolo, poi contro la Fiorentina nel ko per 2-1 di ieri sera allo stadio Franchi). In questo stesso periodo - sottolinea Opta - nessuna squadra ne ha concessi di più nel torneo.