Il Milan ha perso quattro partite nel 2023 in Serie A (contro Lazio, Inter, Sassuolo e Fiorentina), meno solo di Cremonese, Sampdoria e Salernitana nel torneo (tutte sei). Un avvio di anno decisamente da dimenticare per Pioli e la squadra, che rimane comunque in piena corsa Champions.