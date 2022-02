Milan, no ad un Sassuolo bis: contro la Lazio per regalarsi altri due derby infuocati

La vittoria dell'Inter sulla Roma di ieri sera apre lo spiraglio per altri due derby infuocati di Coppa Italia: se il Milan dovesse battere questa sera la Lazio, infatti, tra il 2 marzo e il 20 aprile rossoneri e nerazzurri si risfiderebbero in semifinale dopo l'accesissimo ultimo confronto di sabato scorso in campionato.

Lazio da battere senza sottovalutarla

Ma, calma. La Lazio non è un avversario qualunque, ma uno pericoloso e, spesso, indecifrabile; nelle ultime 3 partite, infatti, i biancocelesti di Sarri non hanno subito goal nonostante l'assenza di Acerbi e davanti hanno il potenziale tecnico e delle idee per far male a qualsiasi difesa. Per questi motivi, dunque, non si può già pensare di segnare in rosso eventuali derby sul calendario: battere la Lazio è importantissimo, per darsi speranze in ottica Coppa Italia - vincere il trofeo è un obiettivo dichiarato - e per cavalcare l'onda di entusiasmo derivante dalla doppietta di Giroud a San Siro nell'ultima gara giocata. Non si deve commettere, chiaramente, l'errore post Atletico Madrid, quando la sbornia del Wanda Metropolitano concesse troppa superficialità ai rossoneri nella successiva gara col Sassuolo, persa 1-3 in casa.

La probabile formazione

Pioli, di conseguenza, schiererà la migliore formazione possibile. Non che le scelte, soprattutto davanti, siano così ampie, ma è innegabile che il tecnico rossonero non voglia privarsi di tutti i carichi che ha a disposizione. In porta ci sarà Maignan. In difesa Calabria a destra, Theo a sinistra, Kalulu e Romagnoli centrali con Tomori pronto a gara in corso. Kessie tornerà in mediana, al suo fianco Tonali è in vantaggio su Bennacer. Davanti ancora Giroud, supportato da Messias a destra, Leao a sinistra e Diaz al centro; panchina per Lazetic e Rebic.