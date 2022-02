Milan, non c'è tempo per rimuginare: ora testa al derby di Coppa

MilanNews.it

Come sottolinea Tuttosport, il Milan non avrà troppo tempo per rimuginare visto che martedì sera dovrà affrontare l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Tonali, con Kessie che affiancherà Bennacer (assente ieri per squalifica) a centrocampo. Probabilmente, l’allenatore rossonero non farà turnover, anche perché Ibrahimovic non sarà ancora a disposizione.