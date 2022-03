Milan, non solo gol: si può votare anche per la miglior chiusura difensiva del mese

Come ogni mese i canali social del Milan offrono ai propri tifosi la possibilità di votare per il miglior gol del mese appena concluso. Dal mese di marzo, però, gli amanti del Milan potranno esprimere la propria preferenza anche per le migliori chiusure difensive. Con un video su twitter, infatti, sono state proposte le nomination per questo speciale premio social. Ecco le nomination:

- Intervento di Tomori su Dzeko nella semifinale di andata di Coppa Italia

- La parata di Maignan sul colpo di testa di Luperto contro l'Empoli

- La chiusura tempestiva di Kalulu sul tiro a botta sicura di Joao Pedro contro il Cagliari

- Tackle in campo apertosu Marin di Tomori contro il Cagliari