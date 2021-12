Milan, occhi su Luiz Felipe: ma la Lazio non lo regalerà a gennaio

Tra gli altri obiettivi di mercato del Milan per la c’è anche Luiz Felipe, il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno. Il giocatore è in uscita, ma il club biancoceleste - come riporta il quotidiano Tuttosport - difficilmente lo regala gratis con sei mesi di anticipo. Ma il Milan non pagherà per il cartellino di un giocatore che potrebbe partire a costo zero in estate. E c’è anche la concorrenza Inter da tenere in considerazione.