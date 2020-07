Milan, ora Kessié è incedibile: il club non vuole privarsene

Finalmente, Franck Kessié sta mostrando il suo vero valore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un giocatore dalle doti simili vale molto di più dei 28 milioni spesi nel 2017 per acquistarlo dall’Atalanta. Argomento, comunque, che non interessa più di tanto al Milan. Ci saranno anche dei club disposti all’investimento - osserva la rosea - ma i rossoneri non hanno intenzione di privarsi del centrocampista. Il 23enne Kessié è perfettamente in linea con la prossima strategia aziendale.