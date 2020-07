Milan-Parma, Kessie è l'MVP del match contro i crociati

Puntualmente dopo ogni partita, i canali social rossoneri chiedono ai supporter milanisti di votare l'MVP del match. In particolare, nella partita tra Milan e Parma il giocatore maggiormente votato è stato Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, autore del gol del momentaneo 1-1, ha fornito una prestazione positiva che gli ha permesso di essere il miglior rossonero contro i crociati.

Another solid performance and another @emirates MVP award: way to go, Franck!



Ennesima grande prestazione: sei ancora tu l'MVP della serata, complimenti Franck! #MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/JtC6q3TBz1