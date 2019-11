Milan, per Gazidis il workshop di ieri è il primo step per la lotta al razzismo

Ieri a Casa Milan, si è svolto un workshop sul razzismo al quale hanno partecipato Figc, Lega di A, Roma, Inter e Juve, oltre a Fiona May e rappresentanti della Football Association: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, per l'ad rossonero Ivan Gazidis si tratta di un primo step per la lotta al razzismo, in vista di un documento programmatico e del coinvolgimento di tutti i club.