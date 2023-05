MilanNews.it

C'è anche Lois Openda sul taccuino di Paolo Maldini e Ricky Massara. Il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione e starebbe monitorando anche il francese per rinforzarsi. Con la maglia del Lens, Openda in questa stagione ha giocato ben 37 partite in Ligue 1 segnando 20 reti e fornendo 3 assist ai propri compagni.