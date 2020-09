In occasione del sorteggio dei calendari, il sito ufficiale del Milan ha riportato alcune statistiche legate al rapporto tra il Milan e la Serie A. Il Milan affronta l'Inter per l'ottava volta nelle prime quattro giornate di Serie A, l’ultima in cui i rossoneri hanno incrociato i nerazzurri al quarto turno di campionato è stata proprio nella scorsa annata.