Milan, per Tuttosport l'attaccante arriverà nelle seconda metà di agosto

vedi letture

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il nuovo attaccante che sta cercando il Milan arriverà nella seconda metà di agosto. Tra i tanti nomi accostati al Diavolo, quello di Dusan Vlahovic, che è in uscita dalla Juventus, resta un nome da tenere monitorato, anche se potrebbe sbarcare in rossonero solo a determinate condizioni: non deve costare più di 15 milioni di euro e deve accettare un ingaggio non superiore ai sei milioni di euro). Il serbo non è comunque l'unico profilo che stanno valutando l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare.

Qualche settimana fa, incontrando a Casa Milan la stampa, Igli Tare, nuovo direttore sportivo milanista, ha spiegato bene che tipo di attaccante sta cercando il club rossonero: "Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud. Deve essere un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha Gimenez che non è un centravanti alla Giroud".