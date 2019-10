Milan, Piatek all’Olimpico si esalta: Pioli potrebbe optare per il polacco

Ci saranno ancora un paio di giorni di riflessione per Stefano Pioli sulla scelta dell’attaccante che domenica sera alle 18.00 affronterà la Roma. Il ballottaggio per la seconda settimana di fila è tra Leao e Piatek, con il portoghese che ha giocato dall’inizio contro il Lecce, e il polacco potrebbe farlo allo stadio Olimpico. Anche perché c’è una particolare statistica che andrebbe tutta a favore del numero nove rossonero, ovvero che Piatek ha segnato un gol in ognuna delle sue tre partite giocate all’Olimpico in Serie A: due contro i giallorossi, con le maglie di Genoa e Milan, una contro la Lazio quando era in rossoblù.

Ma Pioli l’ha visto bene nel secondo tempo contro il Lecce e ha capito che un uomo d’area capace di concretizzare serve tanto a questa squadra. Eppure Leao si era ben comportato domenica scorsa, con dribbling e belle giocate, ma è mancato nel momento di segnare, sprecando qualche chance di troppo.

Ad oggi Piatek sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare, mentre Leao potrebbe entrare a gara in corso per spaccare il match con le sue sgroppate, ma non è totalmente infondata l’idea di vederli insieme in campo. Per farlo però bisognerebbe cambiare modulo e passare a due punte d’avanti, oppure sfruttare Leao esterno sinistro nel tridente com’era già accaduto con Giampaolo, anche se Pioli vede il portoghese più come prima punta. Saranno ore di analisi per cercare la soluzione migliore e sfruttare tutto il potenziale offensivo, in modo da tornare alla vittoria e sfruttare la sfida con la Roma per un rilancio in classifica.