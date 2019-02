Milan, Piatek è 3° cannoniere del continente

La stagione di Piatek è stata, fin qui, a dir poco incredibile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è una statistica, in particolare, che colpisce e dà la dimensione di come Kris stia viaggiando a ritmi pazzeschi per un debuttante del campionato italiano: tra i quattro giocatori dei cinque principali campionati europei che hanno segnato almeno 22 gol in stagione, Piatek è quello che ha giocato meno partite (24). La classifica dei bomber infatti vede Mbappé con lo stesso numero di reti ma con una gara in più, Lewandowski con 24 centri in 27 presenze e Messi, anche lui con 27 partite e 29 gol.