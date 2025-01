Milan, Piatek l'ultimo grande investimento su un centravanti. Dal 2019 a oggi...

Durante il mercato di gennaio del 2019, il Milan ha fatto il suo ultimo grande investimento per prendere un centravanti: i rossoneri presero infatti Krzysztof Piatek dal Genoa per 35 milioni di euro. Da quel giorno, sono arrivati diverse prime punte, ma al massimo sono stati spesi 13 milioni di euro per il cartellino di Alvaro Morata, preso a titolo definitivo dall'Atletico Madrid la scorsa estate. Per il resto sono stati investiti 4 milioni per Lazetic, due milioni per Giroud mentre tutti gli altri sono arrivati a costo o zero, o quasi.

Ecco l'elenco completo:

Morata 13.000.000€

Lazetic 4.526.000€

Giroud : 2.849.475€

Pellegri 493.000€

Ibrahimovic 800.000€

Mandzukic 400.000€

Origi 660.000€

Jovic 500.000€

Lorenzo Colombo e Francesco Camarda non fanno parte dell'elenco in quanto sono due prodotti del settore giovanile del Milan.