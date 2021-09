Milan, Pioli non ci sta: "Penalizzati dall'arbitro, a metà e metà andava sempre dall’altra parte"

E' uno Stefano Pioli deluso e amareggiato dopo l'immeritata sconfitta del suo Milan contro l'Atletico Madrid, in un match pesantemente condizionato dagli errori arbitrali dell'arbitro turco Cakir: "Non credo sia stata la sua serata migliore, siamo stati un po’ penalizzati. Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretto a fare un altro tipo di partita. Peccato, siamo andati vicini a fare un risultato positivo, non esserci riusciti ci dispiace Ci sono state tante situazioni da valutare, non soltanto l’espulsione e il rigore. A metà e metà andava sempre dall’altra parte" le parole dell'allenatore milanista riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.