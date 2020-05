Le voci su Ralf Rangnick non si placano, anzi si fanno ogni giorno sempre più forti, ma Stefano Pioli spera ancora di essere confermato sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Il tecnico rossonero sa bene però che per avere almeno una chance di restare al suo posto deve per forza portare il Diavolo in Europa. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.