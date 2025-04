Milan, possibile staffetta in attacco: Jovic contro l'Atalanta e Abraham in Coppa Italia

Mike Maignan ci sarà contro l'Atalanta? Secondo quanto riferisce SportMediaset, in casa rossonera, nonostante anche gli esami a cui si è sottoposto ieri il portiere francese abbiano dato esito negativo, prevale la cautela, ma potrebbe esserci domenica sera nella sfida di domenica sera contro i nerazzurri di Gasperini. In vista di questa partita, in attesa di capire se Santiago Gimenez sarà o meno a disposizione di Sergio Conceiçao, in attacco dovrebbe esserci Luka Jovic dal primo minuto come a Udine, così da preservare Tammy Abraham per il derby di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo (semifinale di ritorno, si ripartirà dall'1-1 dell'andata).

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Atalanta di domenica sera alle 20.45:

ARBITRO: Piccinini

ASSISTENTI: Imperiale – Zingarelli

IV UOMO: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Guida