Milan, prima assenza stagionale in campionato per Calhanoglu

Hakan Calhanoglu sarà costretto a saltare, per infortunio, la sfida di domani del Milan contro il Torino dell'ex Marco Giampaolo.Il turco, dunque, sarà assente per la prima volta in campionato in questa stagione. In Europa League invece, Calhanoglu è già mancato 3 volte: una volta non è stato convocato, una volta è rimasto in panchina per tutto il match e un'altra volta era out per una distorsione alla caviglia. L'assenza di Calhanoglu è un ulteriore problema per Stefano Pioli, che degli assenti contro lo Juventus, con tutta probabilità, recupererà solo Sandro Tonali, che ha scontato la squalifica.