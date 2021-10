Milan, problema al flessore per Castillejo: condizioni da valutare  

Ancora un infortunio in casa Milan. Nel corso del primo tempo con il Bologna, l’esterno rossonero, Samu Castillejo, ha alzato bandiera bianca per un problema al flessore sinistro. La condizione del giocatore spagnolo è ovviamente da valutare, ma la sua presenza nel match di martedì contro il Torino è in dubbio. L’infermeria di Milanello, dunque, continua a essere affollata.