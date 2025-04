Milan, Pulisic da record: questa è la stagione in cui ha segnato più gol

Il sito della Lega Serie A riporta queste due statistiche sul Milan dopo la 34^ giornata di campionato:

"Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso.

Sono 16 i gol firmati da Christian Pulisic nel 2024/25 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superati i 15 centri del 2023/24)."