Milan, questa sera alle 21 l'evento "From Milan with Love": visibile su DAZN, Tidal e l'app ufficiale del club

Come ogni settimana il Milan ha rilasciato il bollettino settimanale riguardante le iniziative rossonere. Questo il racconto del grande evento di stasera organizzato dalla società rossonera:

"Mancano poche ore al grande evento digitale "From Milan with Love", nato dalla partnership tra AC Milan e Roc Nation, l'azienda leader dell'intrattenimento globale, che ha lo scopo di celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19 in Italia e nel mondo. Una line-up di altissimo livello, con svariati artisti e campioni internazionli, italiani e stranieri che si esibiranno dal vivo. Sessanta minuti da non perdere, per ringraziare gli eroi moderni di questa pandemia e raccogliere altri fondi a sostegno della lotta in prima linea. I fondi raccolti durante "From Milan with Love" saranno destinati infatti a Fondazione Milan e alla onlus Direct Relief, che opera in 95 paesi nel mondo tra cui l'Italia. Sarà possibile donare in diretta sulla pagina ufficiale From Milan with Love, per le transazioni internazionali, e sulla pagina AC Milan Facebook Ufficiale, per le donazioni in Euro."