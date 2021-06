Milan-Real, i buoni rapporti porteranno a concludere almeno un affare

C’è anche Jovic, attaccante del Real Madrid, sul taccuino di mercato del Milan. Non è la prima volta che il serbo viene accostato ai rossoneri: come riporta La Gazzetta dello Sport, stavolta le condizioni d’ingaggio dell’attaccante sarebbero favorevoli, così come i buonissimi uffici tra i due club porteranno a concludere almeno un affare (in ballo ci sono Brahim Diaz e altri nomi, come Ceballos e Odriozola).