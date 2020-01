Milan, Rebic ha aspettato il suo momento: ora vuole giocare di più

Ante Rebic è stato ieri il protagonista che nessuno si aspettava: contro l'Udinese, il croato è entrato in campo all'intervallo al posto di Bonaventura e ha segnato una doppietta decisiva per la vittori finale del Milan. L'ex Fiorentina ha aspettato il suo momento e ora punta a giocare di più dopo essere stato utilizzato finora con il contagocce: "Ho sempre lavorato duro sapendo che prima o poi sarebbe arrivato la mia opportunità. Sfortunatamente non ho avuto tante occasioni fino ad oggi ma ora credo che questa partita possa cambiare qualcosa. Dimostrerò che merito di indossare questa maglia. Finalmente ho sfruttato la chance che mi si è presentata. Ora subito testa al Brescia" le parole dell'attaccante milanista dopo il match, riportate questa mattina dal Corriere della Sera.