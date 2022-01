Come riporta la redazione di Opta, Ante Rebic ha segnato nelle sue ultime tre sfide di campionato contro la Juventus, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Mauro Icardi ha trovato il gol in più match di fila contro i bianconeri in Serie A (cinque gare tra il 2013 e il 2015).