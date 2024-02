Milan, riecco l'Europa League: ecco qual è stata l'ultima volta nella competizione

Il Milan domani sera tornerà a giocare in Europa League. I rossoneri ritroveranno la seconda competizione europea dopo tre anni di Champions League: quest'anno ai gironi del massimo torneo continentale non è andata benissimo e il Diavolo è retrocesso. Domani sera l'andata dei playoff contro il Rennes, in programma a San Siro alle ore 21. L'ultima volta che il Milan ha giocato una gara di Europa League era nel corso della stagione 2020/2021.

La partita era Milan-Manchester United, valevole per gli ottavi di finale di ritorno. L'andata era finita 1-1 a Old Trafford e nel ritorno i rossoneri non riuscirono a sfruttare l'onda emotiva di San Siro, cadendo 1-0 per mano di Pogba e salutando definitivamente la competizione. Di seguito il tabellino della sfida:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (64′ Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic (72′ Brahim Diaz); Castillejo (64′ Ibrahimovic). A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Bennacer, Tonali, Tonin. All. Pioli

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford (45′ Pogba). A disp.: De Gea, Grant, Telles, Tuanzebe, Williams, Diallo, Matic, Van De Beek. All. Solskjaer

Marcatori: 48′ Pogba

Ammoniti: Kalulu, Dalot, Kjaer, Theo Hernandez