Milan, rilancio pronto per Pulisic: il club vuole offrirgli un contratto fino al 2030

Il Milan deve continuare a blindare i suoi gioielli, ma farlo senza Europa sarà probabilmente più difficile. I contatti con l'entourage di Christian Pulisic sono frequenti, l'americano è considerato fondamentale per il progetto del Diavolo e negli scorsi mesi era stata preparata una bozza di accordo per il prolungamento fino al 2029, ma non si è ancora arrivati a un accordo totale, malgrado l'offerta comprenda un aumento dell'ingaggio da 4 a 5 milioni di euro netti all'anno. I dubbi però sono pari a zero perché la dirigenza lo stima e ha intenzione di rilanciare con una proposta fino al 2030. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il clima in casa rossonera non è dei migliori e a testimoniarlo sono anche le parole di Sergio Conceicao, che dopo il ko per 3-1 contro la Roma, ha parlato così a DAZN: "È vero, ognuno deve fare le valutazioni sul suo lavoro. Sono esigente con me stesso, ognuno valuterà quello che è stato fatto. Ho guardato i numeri: da quando sono arrivato, prima di oggi (ieri, ndr) eravamo in zona Champions. Abbiamo vinto un titolo e fatto un'altra finale, poi sono stati sempre i dettagli come l'espulsione a Zagabria e altre espulsioni. È un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan, ognuno deve valutare il suo lavoro. È stata una buona stagione? Ovviamente no. E quella dell'Olimpico è una partita che rappresenta in pieno quello che ho vissuto in questi cinque mesi: tanti episodi negativi, piccoli e grandi. Ovviamente un club come il Milan non può restare fuori dall’Europa, non può finire così in classifica. Lo sappiamo tutti. Ognuno di noi, a livello personale e professionale, deve capire cosa ha fatto bene e cosa no, e prendersi le proprie responsabilità".