MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, dopo aver saltato l'amichevole contro lo ZTE in Ungheria, si sta allenando a parte durante questo breve ritiro del Milan in Austria: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giovane centrocampista rossonero è alle prese con un leggero risentimento muscolare ad una coscia.