Milan-Roma da film: da Gassman a Vanzina, la partita ha ispirato anche il cinema italiano

Milan-Roma è un classico del calcio italiano trasportato in Europa. Non è solo calcio ma anche le due più grandi città italiane a confronto, la capitale economica contro quella politica, due modi diversi di intendere la vita. Questa contrapposizione è stata portata spesso al cinema, usando il calcio come pretesto.

L'ALIBI DE "L'AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI"

Vittorio Gasmann, nei panni del ladro Giuseppe "Peppe er Pantera" Baiocchi, interrogato al commissariato, usa la partita fra Milan e Roma come alibi per essere scagionato. Memorabile il monologo: ”Baiocchi Giuseppe, ex pugile, io se domenica scorsa stavo a Milano è per via dell’omonima partita. E sempre forza Roma”. “Scusi maresciallo, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita”. “Scusi, eh, se mi permetto. Ma solo 12 su quasi mille tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore”.

"FRATELLI D'ITALIA" E "TIFOSI"

Nel 1989 Neri Parenti dirige "Fratelli d'Italia", film in tre mini episodi. Uno di essi vede protagonista Massimo Boldi nei panni del ragionier Carlo Verdone, tifoso sfegatato del Milan che chiama i figli "Van" e "Basten" e la moglie "Silvio". Per dirigersi nella Capitale a seguito dell'annullamento di un volo è costretto a ripiegare su una macchina a noleggio dai colori giallo e rosso e per un equivoco carica due tifosi romanisti appena usciti di prigione, impersonati da Angelo Bernabucci e Maurizio Mattioli. Ne seguirà una sequenza di equivoci che porterà il povero protagonista a inimicarsi le due tifoserie.

Lo stesso trio si ripeterà una decade dopo in "Tifosi" con Boldi nei panni di Silvio Galliani, tassista milanista che ancora una volta si imbatte nei due tifosi facinorosi romanisti. Nella storia, Boldi/Galliani perde un 13 al Totocalcio per la vittoria della Roma a San Siro (tripletta di Francesco Totti) per aver accidentalmente stracciato la schedina.

SOGNANDO LA CALIFORNIA

Nel 1992 Carlo Vanzina dirige "Sognando la California" che parla di quattro amici che si ritrovano dopo 15 anni negli Stati Uniti. Tra i protagonisti il milanista Massimo Boldi (ancora lui) nei panni di Lorenzo Colombo e il romanista Antonello Fassari in quelli di Giovanni Sbariggia. In una delle scene finali tra i sogni per il futuro Colombo chiede "La quinta coppa dei campioni al Milan" (verrà peraltro esaudito molto presto) mentre Sbariggia si auspica la Lazio in Serie B, desiderio che in questi anni non si è esaudito.

I MITICI, COLPO GOBBO A MILANO

Nel 1994 è memorabile la scena del colpo in Via Montenapoleone nel film "I mitici, colpo gobbo a Milano" di Carlo Vanzina. Due dei protagonisti, impersonati da Ricky Memphis e Claudio Amendola, col primo che dice al secondo: "A me fa paura pure anda’ a Milano, hai capito come. In trasferta, lì perdemo sempre". Sempre nel film, il milanista Ugo Conti in un blitz in una gioielleria indossa la sciarpa rossonera asserendo che: "Con questa non ho mai perso".

SPQR - 2000 E 1/2 ANNI FA

Sempre Vanzina, sempre 1994: il film "S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa" rimanda in chiave comica all'antica Roma. E sin dal trailer c'è un Mediolanum contro Roma al Colosseo con tanto di cori da stadio con Christian De Sica e Massimo Boldi protagonisti.