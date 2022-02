È stata resa nota la designazione arbitrale per Milan-Sampdoria, sfida valida per la 25esima giornata di Serie A ed in programma domenica 13 febbraio alle 12:30 a San Siro:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: PERROTTI – PALERMO

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: LIBERTI