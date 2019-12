Milan-Sassuolo: la Walk of Fame a San Siro

Un abbraccio infinito tra passato, presente e futuro. Milan-Sassuolo, in programma domenica 15 dicembre alle ore 15 sarà una partita indimenticabile: permetterà ai tifosi presenti a San Siro di festeggiare il compleanno di AC Milan in compagnia dell’intero Universo rossonero. Il countdown per non mancare a questo storico appuntamento è già iniziato: da oggi è aperta la vendita anche dei biglietti del terzo anello rosso.

WALK OF FAME IN CAMPO

Durante l'intervallo, il terreno di gioco si trasformerà come annunciato nei giorni scorsi in una vera e propria Walk of Fame dove le tantissime Glorie rossonere presenti si ritroveranno sullo stesso campo in cui hanno giocato, segnato e costruito la grande Storia del Milan. Allenatori e calciatori abbracceranno i tantissimi tifosi attesi per questo appuntamento.

TRUCCABIMBI E FOOTBALL DARTS

Uno stadio che domenica più che mai sarà il luogo ideale per le famiglie. In occasione della celebrazione per i 120 anni del Club sono state pensate alcune attività che coinvolgeranno i più piccoli perché tutti siano protagonisti. In prossimità del Gate 1 e all'interno della tribuna family situata al primo anello verde ci saranno i Ballon Artist che realizzeranno speciali palloncini rossoneri a forma di cuore. Ma non è tutto, i bambini potranno farsi truccare nell'apposito spazio "Truccabimbi" ed essere così pronti sugli spalti per far sentire ancora più forte il proprio tifo per la nostra squadra del cuore.

E poi ancora genitori e figli potranno divertirsi prima della gara sfidandosi nella postazione Football darts per vivere insieme una giornata storica.

SCIARPATA ROSSONERA

Ogni tifoso che entrerà allo Stadio, inoltre, ai tornelli di ingresso riceverà una sciarpa unica, da collezione, un ricordo memorabile non disponibile in vendita, per celebrare questi primi 120 anni del Club.

Grazie a queste sciarpe i tifosi saranno gli attori di una speciale coreografia tutta rossonera per accogliere i calciatori in campo, pronti per il fischio d'inizio.

LA MAGLIA CELEBRATIVA

La squadra scenderà in campo con la maglia celebrativa realizzata da Puma per ricordare questo importante anniversario. Sono stati prodotti 1899 pezzi in tiratura limitata in onore all'anno di fondazione del Club, la cui texture è impreziosita da dettagli ricamati in oro. Le ultimissime maglie sono disponibili in vendita presso il Casa Milan Store e il San Siro Store.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Sassuolo sono disponibili online sul sito singletickets.acmilan.com, sull'APP Ufficiale AC Milan, presso la biglietteria di Casa Milan, in qualsiasi filiale BPM, in tutti i punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio che saranno aperte solo nel giorno della partita.