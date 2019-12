Milan-Sassuolo, una domenica speciale

Una partita speciale. Domenica 15 dicembre, alle 15.00, il Milan ospiterà il Sassuolo e festeggerà i suoi 120 anni di storia. Un pomeriggio da vivere, condividere e ricordare. La squadra ci crede e aspetta tutti i tifosi rossoneri per riempire e scaldare San Siro. Quasi 60.000 gli spettatori previsti allo stadio, comprese più di 3.000 persone appartenenti all'Associazione Italiana Milan Club (AIMC).

APERTURA TERZO ANELLO ROSSO

Vista la grande richiesta, è aperto anche il Terzo Anello Rosso al prezzo di 25€ (10€ per gli Under 16). Gli ultimi biglietti sono disponibili su

con la scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio, presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio, aperte solo il matchday a partire delle 11.00.

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 13.00. Visto l'elevato afflusso di tifosi, per evitare la coda agli ingressi si consiglia di arrivare a San Siro con largo anticipo, almeno un'ora e mezza prima del calcio d'inizio.

FAMIGLIE PROTAGONISTE

Domenica lo stadio sarà più che mai il luogo ideale per le quasi 8.000 famiglie che hanno aderito alle promozioni e alle iniziative per Milan-Sassuolo. Diverse le attività che coinvolgeranno i più piccoli. In prossimità del Gate 1 e all'interno della Tribuna Family situata al primo anello verde ci saranno i "Ballon Artist" che realizzeranno speciali palloncini rossoneri a forma di cuore. Ma non è tutto: i bambini potranno anche farsi truccare nell'apposito spazio "Truccabimbi". E poi ancora, genitori e figli potranno divertirsi prima della gara sfidandosi nella postazione "Football Darts".

#PASSION120: LA SCIARPA CELEBRATIVA

Tante le iniziative e le attività in programma per questa giornata speciale, nella quale i tifosi saranno protagonisti: passati i tornelli d'ingresso, ciascun rossonero che accederà allo stadio riceverà in regalo una sciarpa celebrativa, un pezzo unico e non in vendita. All'interno dello stadio, poi, si potrà partecipare a una bellissima sciarpata, una coreografia per colorare tutto San Siro di rossonero.

#PASSION120: LA WALK OF FAME

Durante l'intervallo, il terreno di gioco si trasformerà in una vera e propria Walk of Fame dove le tantissime Glorie rossonere presenti si ritroveranno sullo stesso campo in cui hanno giocato, segnato e costruito la grande storia del Milan. Allenatori e calciatori abbracceranno il numerosissimo pubblico atteso per questo appuntamento.

UNDER 5

Vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under 5. I biglietti sono da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi dello stadio.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi a evitare gli acquisti su canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su canali non autorizzati.